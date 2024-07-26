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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Перцы, фаршированные рисом и жареным луком

Гогошари (средней величины) 16-20 шт. Рис 800-850 г Лук репчатый – 150 г Томатный сок 700-750 мл Растительное масло – 100 мл Зелень петрушки и укропа – 100г Масло для жарки лука – ½ стакана Молотый черный перец, соль – по вкусу + Красные гогошари помойте, осторожно удалите плодоножки, очистите от семян и бланшируйте в […].

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