ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины через Telegram

ФСБ арестовала 31-летнего жителя Ялты за передачу разведданных Украине через Telegram. Подозреваемый контактировал с украинской разведкой, передавая информацию о передвижении русской военной техники в Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии