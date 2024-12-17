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ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины через Telegram

ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины через Telegram

ФСБ арестовала 31-летнего жителя Ялты за передачу разведданных Украине через Telegram. Подозреваемый контактировал с украинской разведкой, передавая информацию о передвижении русской военной техники в Крыму.

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РМ
Раиса Мелькумова
На пожизненно!
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