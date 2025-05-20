«Десантобоязнь» полностью искорежила схему обороны Крыма

В Черном море «потопили» 15 итальянских субмарин, которых там никогда не было Александр Широкорад Фото: Александр Бродский/ТАСС В 1920—1930-х годах обстрелы побережья, произведенные линкорами и крейсерами интервентов, не критично рассматривались в штабах Красного флота.