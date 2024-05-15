Житель Красноярского края ответит в суде за отстрел беременной самки лося, изготовление патронов и хранение пороха

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Ачинский» закончено расследование объединенных в одно производство уголовных дел об охоте на краснокнижное животное, незаконном изготовлении боеприпасов и хранении взрывчатых веществ.
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