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Царьград

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Владислав Лисовец назвал модные тренды осени 2026 года

Владислав Лисовец назвал модные тренды осени 2026 года

Русский стилист Владислав Лисовец представил модные тренды верхней одежды на осень 2026 года. В числе актуальных элементов – одежда с меховыми вставками, бушлаты, яркие пальто, вещи с акцентом на талии и изделия из кожи.

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