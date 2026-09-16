Владислав Лисовец назвал модные тренды осени 2026 года

Русский стилист Владислав Лисовец представил модные тренды верхней одежды на осень 2026 года. В числе актуальных элементов – одежда с меховыми вставками, бушлаты, яркие пальто, вещи с акцентом на талии и изделия из кожи.
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