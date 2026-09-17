Россиянки рассказали, как выражают обиду через еду

Каждая третья россиянка хотя бы раз специально портила еду своему партнёру после ссоры. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование, чаще всего поводом становились обидные слова, забытая годовщина или позднее возвращение домой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
- Российским студен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым