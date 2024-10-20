Индия может повысить пошлины на импорт стали Таким образом индийские производители смогут выжить в условиях жесткой конкуренции на местном рынке.
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Индия может повысить пошлины на импорт стали Таким образом индийские производители смогут выжить в условиях жесткой конкуренции на местном рынке.
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