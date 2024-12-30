Российский дрон с палкой (!!!) тараном сбивает украинскую "Бабу Ягу" с бомбами, летевшую к цели. Вот что такое настоящий кинетический перехват.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российский дрон с палкой (!!!) тараном сбивает украинскую "Бабу Ягу" с бомбами, летевшую к цели. Вот что такое настоящий кинетический перехват.
Свежие комментарии