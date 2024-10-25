Бывший муж Дженнифер Лопес винит в их разводе Пи Дидди

Оджани не может простить рэперу крушение своего брака. Ноа заявил, что Дидди разрушил его брак с Лопес LEGION-MEDIAВ своем новом интервью испаноязычному изданию Despierta America экс-супруг Дженнифер Лопес Оджани Ноа — первый из четырех мужей певицы — заявил, что в его разводе с Джей Ло есть доля вины Пи Дидди.
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