Бывший муж Дженнифер Лопес винит в их разводе Пи Дидди

Оджани не может простить рэперу крушение своего брака. Ноа заявил, что Дидди разрушил его брак с Лопес LEGION-MEDIAВ своем новом интервью испаноязычному изданию Despierta America экс-супруг Дженнифер Лопес Оджани Ноа — первый из четырех мужей певицы — заявил, что в его разводе с Джей Ло есть доля вины Пи Дидди.