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Царьград

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"Чтобы украинцы случайно не нажали не ту кнопку": Кто будет управлять F-16, и появятся ли они над Курском?

"Чтобы украинцы случайно не нажали не ту кнопку": Кто будет управлять F-16, и появятся ли они над Курском?

Управлять истребителями F-16, возможно, будут не боевики ВСУ - "чтобы украинцы случайно не нажали не ту кнопку".

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