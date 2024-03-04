Песков: Путину докладывают об уничтожении танков Abrams в зоне СВО

Global look press/Digital/marine_corps Президент РФ Владимир Путин в онлайн-режиме получает информацию об успехах российских военных в зоне спецоперации, в том числе и об уничтожении американских танков Abrams, сообщил 4 марта журналистам Дмитрий Песков.
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