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Суд Калифорнии: экс-информатор ФБР осужден на 6 лет за ложные данные о Байдене

Суд Калифорнии: экс-информатор ФБР осужден на 6 лет за ложные данные о Байдене

Окружной суд в штате Калифорния приговорил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Александра Смирнова к шести годам тюрьмы за ложную информацию о взятке уходящему президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру.

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