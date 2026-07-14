Декрет в РФ: Как сегодня устроен отпуск по уходу за ребенком и какие выплаты положены матери

Какие выплаты полагаются родителям после рождения ребенка, кто может оформить уход за детьми, как получить предусмотренные меры поддержки и почему возвращение к работе после рождения детей часто бывает сложным — Forbes Woman изучил, как сегодня организован декретный отпуск в России и к каким изменениям в личной и профессиональной жизни стоит подготовиться заранее.