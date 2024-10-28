Картофель - исключительный источник витаминов и минералов

Картофель, который считается пищей бедняков, является важным источником питательных веществ, витаминов и минералов, и гораздо более полезен для организма, чем брокколи, свекла, бананы, орехи и авокадо, рекомендованные диетологами, согласно исследованию британских ученых, опубликованном в The Epoch Times.
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