Картофель - исключительный источник витаминов и минералов

Картофель, который считается пищей бедняков, является важным источником питательных веществ, витаминов и минералов, и гораздо более полезен для организма, чем брокколи, свекла, бананы, орехи и авокадо, рекомендованные диетологами, согласно исследованию британских ученых, опубликованном в The Epoch Times.