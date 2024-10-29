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Закон и Порядок

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"Не допишешь — не получишь зарплату": Врачи бегут из больниц от нищеты и лжи. Заменить их смогут, вы не поверите - почтальоны

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