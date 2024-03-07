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Захарова требует "выдворить" послов ЕС: "Что они забыли в России?"

Захарова требует "выдворить" послов ЕС: "Что они забыли в России?"

2 дня назад 9,7K прочитали Мария Захарова, официальный представитель МИД России, высказала свои сомнения относительно пребывания европейских послов в Москве и задала вопрос: "Что они на самом деле делают в нашей стране?" Мария Захарова Захарова подчеркнула, что в России возникает вопрос о целесообразности продолжения работы послов из стран ЕС, учитывая их деятельность, которая, по ее мнению, направлена на дестабилизацию внутренней обстановки в государстве.

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Комментарии
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Олег Шибайло
Ну и пните их уже под зад. Наши, кто хотел, уже здесь. Это у них не все дома ....
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6 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;...Лавров пригласил послов стран ЕС на встречу, чтобы предупредить их о неприемлемости вмешательства во внутренние дела России перед предстоящими президентскими выборами...&quot; А они оказались, тем самым практически показав, что их страны намерены вмешиваться  во внутренние дела России и в предстоящие в России выборы. Многие московские особняки, построенные незадолго до революции, впоследствии были переданы посольствам иностранных государств. Совершенно не нужно оказывать впредь этим послам какое-либо уважение после их выходки. Пусть освобождают помещения посольств, предоставленных им нашей страной, и гнать их в шею из России.
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6 час.
Алексей Соколов
Прежде, чем гнать этих _ослов, нужно позаботиться о продаже госимущества в этих странах и вывезти свои посольства.
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4 час.

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