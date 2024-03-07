Захарова требует "выдворить" послов ЕС: "Что они забыли в России?"

Ну и пните их уже под зад. Наши, кто хотел, уже здесь. Это у них не все дома ....

НП

Наталья Павлова

"...Лавров пригласил послов стран ЕС на встречу, чтобы предупредить их о неприемлемости вмешательства во внутренние дела России перед предстоящими президентскими выборами..." А они оказались, тем самым практически показав, что их страны намерены вмешиваться во внутренние дела России и в предстоящие в России выборы. Многие московские особняки, построенные незадолго до революции, впоследствии были переданы посольствам иностранных государств. Совершенно не нужно оказывать впредь этим послам какое-либо уважение после их выходки. Пусть освобождают помещения посольств, предоставленных им нашей страной, и гнать их в шею из России.