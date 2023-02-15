Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...
  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...

Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче»

Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче»

«Жирона» в пятницу уступила в гостях «Кадису» в 21-м туре Ла Лиги (0:2). В воскресенье «Атлетико» на выезде обыграл «Сельту» (1:0), «Барселона» – «Вильярреал» (1:0).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх