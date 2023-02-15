Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче»

«Жирона» в пятницу уступила в гостях «Кадису» в 21-м туре Ла Лиги (0:2). В воскресенье «Атлетико» на выезде обыграл «Сельту» (1:0), «Барселона» – «Вильярреал» (1:0).
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