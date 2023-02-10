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Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Кадиса»

Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Кадиса»

«Жирона» в пятницу сыграет в гостях с «Кадисом» в 21-м туре Ла Лиги. В воскресенье «Атлетико» встретится на выезде с «Сельтой», «Барселона» – с «Вильярреалом».

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