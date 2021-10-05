The Verge: Windows 11 стала доступна на день раньше намеченного срока

Операционная система Windows 11 наконец-то стала доступна пользователям интернета, по заявлению компании Microsoft, это произошло ранее намеченного срока.
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