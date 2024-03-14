В США предложили использовать активы РФ для выплаты Киевом займа

Global Look Press/Sean Kilpatrick/STRSKP Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол в рамках инициативы о помощи Украине в виде "ленд-лиза" или займа предложил, чтобы Киев оплачивал этот долг из замороженных активов РФ.