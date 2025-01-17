Дайджест дня: гибридный Superb, купе S-класса и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Подзаряжаемым гибридом отныне может быть не только универсал Skoda Superb (такая версия была в гамме изначально), но и лифтбек.
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