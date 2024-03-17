Байдена представили готовым к бою боксером

Старик Джо вовсе не спит, а готов ринуться в бой на своего противника в лице Дональда Трампа. Во всяком случае, так полагает британский The Week, представивший нынешнего американского президента в виде боксера-профессионала, бросившегося в бой прямо на ринге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии