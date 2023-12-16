"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На сегодняшней прямой линии, не обошли вниманием и Молдову с Арменией, которые намылились покинуть СНГ и уже который месяц братаются с Брюсселем и Вашингтоном.