Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  На сегодняшней прямой линии, не обошли вниманием и Молдову с Арменией, которые намылились покинуть СНГ и уже который месяц братаются с Брюсселем и Вашингтоном.

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Комментарии
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ТП
Татьяна Полякова
👍👍👍
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9 час.

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