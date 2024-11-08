В Москве стартовал прием заявок на гранты для малого и среднего бизнеса

В Москве начался прием заявок на получение грантов для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), что позволит бизнесменам покрыть расходы на приобретение или лизинг оборудования, а также компенсировать проценты по кредитам.
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