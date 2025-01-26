Меликов попросил глав МВД и СК взять под контроль дело о пытках дагестанца

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проконтролировать дело жителя республики Магомеда Магомедова, после сообщений о незаконных методов дознания.
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