Захарова назвала антироссийский курс обязательным для присоединения к ЕС

Страны, стремящиеся войти в Евросоюз, больше не могут сохранять нейтральную позицию по отношению к России.
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