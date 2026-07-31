Окский заповедник показал фото тощих волков

Пресс-служба Окского заповедника поделилась кадрами, сделанными фотоловушками. На сей раз в кадр попали тощие волки, прячущийся в траве кабан, бредущий куда-то лось и почти не заметный за деревьями лосёнок.
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