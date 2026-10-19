Айнур Курманов. В Астане накануне торжественно принимали бельгийскую королевскую чету, которая на самом деле представляет большой бизнес ЕС.
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Как были казахи туземцами, так и остались!
И что мы так за казахов переживаем? Человеки взрослые независимые и шибко умные русские им не указка. Продают своё за дёшево за бусы так это их земля и ресурс. То что пенис сосать будут это уже не наше дело. И не наша беда.
Если уж мы с ближайшими по национальности хохлами воюем, то казахи и прочие не славяне вообще на нас болт положили...
Токаев продажная нечисть! Не пора ли закрыть границу с Казахстаном и ввести визовый режим, а то всякая мразь через Казахов лезет!
Дураки не учатся на чужих ошибках. Судьба Украины ничему не научила? Сколько там русских областей, подаренных им? Не пора ли вернуть?
досиделся на нескольких стульях, многовекторный???
бывал я там при СССР
Готовят из Казахстана очередную уркаину.