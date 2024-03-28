Владимир Пресняков принял участие в проекте «Голос мой услышь»

Музыкант Владимир Пресняков 28 марта рассказал, что все вырученные деньги от музыкального проекта «Голос мой услышь», созданного в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», будут переданы пострадавшим от теракта.
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