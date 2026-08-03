Тёмные тайны Ватикана: кто убил главу охраны Папы Римского через несколько часов после назначения

4 мая 1998 года должен был стать триумфальным днём для Алоиза Эстерманна. Он только что официально вступил в должность командира швейцарской гвардии Ватикана — одной из старейших и самых престижных воинских частей в мире.
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