Выживаемость исламского режима в Иране объяснили идеологией и структурой власти

Исламский режим в Иране сохраняется благодаря идеологии, основанной на шиитской доктрине, которая отвечает на важные вопросы иранского общества и служит объединяющим фактором для военных, политиков и граждан.
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