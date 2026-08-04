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FiNE NEWS

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Выживаемость исламского режима в Иране объяснили идеологией и структурой власти

Исламский режим в Иране сохраняется благодаря идеологии, основанной на шиитской доктрине, которая отвечает на важные вопросы иранского общества и служит объединяющим фактором для военных, политиков и граждан.

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