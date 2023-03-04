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Пиоли про 1:2: «Фиорентина» играла лучше «Милана». Но это не из-за того, что мы думали о «Тоттенхэме»

Пиоли про 1:2: «Фиорентина» играла лучше «Милана». Но это не из-за того, что мы думали о «Тоттенхэме»

Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:2) в Серии А. «Мы хорошо подготовились к игре, но «Фиорентина» превзошла нас в плане качества и энергии, особенно в первом тайме.

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