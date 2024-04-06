# Чернильница Друзья, тут депутат Матвеев в очередной раз явил миру один любопытный документик! Вернее, открыл глаза на его наличие и надо сказать, что протащить пытаются просто дичайшую штуку: ( Матвеев не придумывал его, а лишь увидел среди прочих и возмущенно придал огласке) Интересный законопроект сегодня заметил в повестке комитета.
Даже Соловьева возмутило предложение депутата дать право диаспорам влиять на власть
Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Ну, это-то пидарасы законченные! Интересно, как они избираются и кто их избирает? Жалко, что у нас выборы тайные!
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15 час.
Людмила Суханова
А Симагин и Гельмутдинов они из какой партии? Похоже, что это вражеская партия. И на кой нам нужна эта самая Госдума? Какой закон не придумают, все переделывают постоянно. Специалисты,блин!
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15 час.
Валерий Дюков
интирестно горант наш молчит ничего не ответил дипутатам. что хочет власть свою дилить с чужеземцами. если закон будет принят. значет страну сдадут без войны.......
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13 час.
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