Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Всё будет когда случится и лезть в эти планы и их решение СМИ незачем!В армии всё готов...
  • Елена Иванова
    👍В армии всё готов...
  • Андрей Тихонов
    Работы до хрена, ещё и чурок с продажными чинушами мочить....В армии всё готов...

Даже Соловьева возмутило предложение депутата дать право диаспорам влиять на власть

Даже Соловьева возмутило предложение депутата дать право диаспорам влиять на власть

# Чернильница Друзья, тут депутат Матвеев в очередной раз явил миру один любопытный документик! Вернее, открыл глаза на его наличие и надо сказать, что протащить пытаются просто дичайшую штуку: ( Матвеев не придумывал его, а лишь увидел среди прочих и возмущенно придал огласке) Интересный законопроект сегодня заметил в повестке комитета.

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Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Ну, это-то пидарасы законченные! Интересно, как они избираются и кто их избирает? Жалко, что у нас выборы тайные!
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15 час.
Людмила Суханова
А  Симагин и Гельмутдинов они из какой партии? Похоже, что это  вражеская партия. И на кой нам нужна эта самая Госдума?  Какой закон не придумают, все переделывают постоянно. Специалисты,блин!
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15 час.
Валерий Дюков
интирестно горант наш молчит ничего не ответил дипутатам. что хочет власть свою дилить с чужеземцами. если закон будет принят. значет страну сдадут без войны.......
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13 час.

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