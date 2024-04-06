Даже Соловьева возмутило предложение депутата дать право диаспорам влиять на власть

# Чернильница Друзья, тут депутат Матвеев в очередной раз явил миру один любопытный документик! Вернее, открыл глаза на его наличие и надо сказать, что протащить пытаются просто дичайшую штуку: ( Матвеев не придумывал его, а лишь увидел среди прочих и возмущенно придал огласке) Интересный законопроект сегодня заметил в повестке комитета.