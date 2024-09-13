Профессор развенчала мифы о биологическом бессмертии человека

Биологическое бессмертие не только невозможно, но и не нужно. Об этом заявила директора Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессор РАО Татьяна Черниговская.
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