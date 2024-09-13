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Русская весна

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  • Е Пронина
    думаю что вами они заинтересуются быстрее, органы компетентные) да, излюбленные клише пропагандонов - врать, перевора...Украинцы начинают...
  • Sergey Ivanov
    Нет, я не пропагандист Запада. Скорее, я пропагандист здравого смысла. Это то самое, чего так не хватает вам! Если вы...Украинцы начинают...
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Профессор развенчала мифы о биологическом бессмертии человека

Профессор развенчала мифы о биологическом бессмертии человека

Биологическое бессмертие не только невозможно, но и не нужно. Об этом заявила директора Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессор РАО Татьяна Черниговская.

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