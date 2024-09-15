«Вершина ужаса»: организованные мужем массовые изнасилования бесчувственной жены вызвали протесты

В 30 городах Франции прошли акции протеста в поддержку Жизель Пелико. Возмущение жестоким обращением с женщиной, изнасилованной после того, как муж накачивал ее наркотиками и приглашал насиловать несчастную незнакомцев, вылилось в марши по всей стране Фото: ru.
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