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Что это за прибор у танка т-26, история тм-1

Что это за прибор у танка т-26, история тм-1

Приветствую Вас друзья! В данном выпуске мы с Вами поговорим об интересной опытной модификации советского легкого танка Т-26 с большой плоской рамой, установленной в передней его части.

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