Что это за прибор у танка т-26, история тм-1

Приветствую Вас друзья! В данном выпуске мы с Вами поговорим об интересной опытной модификации советского легкого танка Т-26 с большой плоской рамой, установленной в передней его части.
Популярные статьи
- Всу не хотят воевать и умирать за восточные земли. Почему западенцы бегут с фронта. Истории побега целых бригад
- Пока в подвалах Азовстали гниют и просят Киев о помощи - Арестович загарает в гавайской рубахе, а Зеленский награждает собаку
- Два штата подали иск против Байдена и представителей администрации
Свежие комментарии