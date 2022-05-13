Starlink теперь доступен 32 странах мира. России в списке нет

SpaceX объявила, что ее интернет-сервис Starlink теперь доступен в 32 странах. Компания выпустила интерактивную карту спутникового покрытия Starlink, на которой отмечены регионы, где она уже предоставляет интернет-услуги.
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