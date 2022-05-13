iXBT.com

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    От мощной экономики осталась одна хитрожопость. Компоненты есть. А вот руки только загребать научились.«Ростех» и другие...
  • leonid
    Уже не знают как сдуреть с этими смартфонами. Лишь бы привлечь покупателей.Смартфон с экрано...
  • Валентина Л
    😂😂😂«Сюда я больше не...

Starlink теперь доступен 32 странах мира. России в списке нет

Starlink теперь доступен 32 странах мира. России в списке нет

SpaceX объявила, что ее интернет-сервис Starlink теперь доступен в 32 странах. Компания выпустила интерактивную карту спутникового покрытия Starlink, на которой отмечены регионы, где она уже предоставляет интернет-услуги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх