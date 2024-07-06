Психолог Спасский: дети о насилии в свой адрес часто говорят в третьем лице

Главным спутником домогательств в отношении детей всегда становится "секретность". Об этом "Газете.Ru" рассказал психолог социального проекта "Центра помощи "Заступник" (разработчик мобильного приложения для детской безопасности), системный семейный психотерапевт Олег Спасский.
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