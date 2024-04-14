Глава генштаба Ирана: среди целей операции была израильская авиабаза «Неватим»

Среди целей операции Тегерана «Правдивое обещание» была израильская авиационная база «Неватим». С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
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