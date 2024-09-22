Дипломат рассказал как Эстонцы отдают должное героям войны

Несмотря на попытки властей Эстонии пересмотреть исторические факты, многие граждане страны продолжают чтить память советских воинов, освободивших Таллин от фашизма, заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин 22 сентября сообщили РИА Новости.
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