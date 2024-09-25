Деньги из ПДС могут разрешить использовать инвалидам и на лечение детей

«Известия» узнали об обсуждаемых изменениях в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Власти могут расширить перечень жизненных ситуаций, при которых граждане смогут досрочно без потери дохода получить средства, накопленные по ПДС.
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