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Применение ПКР П-35 мобильными БРК «Редут» и стационарным БРК «Утёс» по наземным целям на территории Украины

Применение ПКР П-35 мобильными БРК «Редут» и стационарным БРК «Утёс» по наземным целям на территории Украины

Стрельбы из стационарного берегового ракетного комплекса (БРК) «Утёс» в Крыму в июле 2019 года Украинское издание Defence Express сообщило, что 18 января Россия впервые применила по наземным целям, расположенным на территории Украины, противокорабельные ракеты (ПКР) П-35.

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