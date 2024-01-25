Применение ПКР П-35 мобильными БРК «Редут» и стационарным БРК «Утёс» по наземным целям на территории Украины

Стрельбы из стационарного берегового ракетного комплекса (БРК) «Утёс» в Крыму в июле 2019 года Украинское издание Defence Express сообщило, что 18 января Россия впервые применила по наземным целям, расположенным на территории Украины, противокорабельные ракеты (ПКР) П-35.