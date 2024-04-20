Интересные истории Друзья, есть хорошие новости! в Ростовской области сотрудниками полиции задержан Шахин Аббасов, который убил москвича Кирилла Ковалева из-за просьбы убрать автомобиль с тротуара.
Убийца москвича пойман, но параллельно вскрылся нелегальный бизнес семьи Аббасовых: всем грозит тюрьма
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Диаспоры в настоящий момент - это криминальные структуры, а подбор чиновников в МВД и других властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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30 мин.
СТ
Сергей Татаринцев
Пока в высших эшелонах власти сидят рвачи и предатели Родины,ну или враги народа,как их не назови,смысл от этого не меняется.Вся эта малина будет цвести пышным цветом и будет литься кровь наших пацанов,убитых зтими ублюдками-недочеловеками, зверьками по своей натуре.Они взрощены и воспитаны с молоком матери в ненависти ко всему русскому и русским людям,они пришли к нам в наш Храм и уничтожают нашу православную веру.Я обращаюсь к нашему Российскому руководству.Доколе мы будем терпеть всё это блядство,иначе это и не назовёшь.Очнитесь "слуги народа",вы же всё таки русские люди,не срамите своё имя.Как говорила моя бабушка.Бог ни микитка,он всё видит и воздатся каждому по делам его.Не гневите Бога.
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27 мин.
Nikolay Zakharov
Сначало расплодили азиатские диаспоры,а теперь справиться с ними не знаем как,но народ не чиновники,он давно говорит.Чтобы не образовывались диаспоры,надо мигрантам запретить на законодательном федеральном уровне,им работать в сфере торговли и услуг,а также медицине и образовании, разрешить вахтовый краткосрочный метод работы на стройках и заводах,с устройством нормальных общежитий, с вахтой и полицаем,для порядка в быту. И все,многие проблемы отпадут сами по себе.
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14 мин.
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