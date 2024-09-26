БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хабек и Зелёная партия проигрывают в Германии по всем статьям. Его кинули даже закадычные друзья

Хабек и Зелёная партия проигрывают в Германии по всем статьям. Его кинули даже закадычные друзья

Кроме того, что партия Зелёных в Германии проиграла на идущих выборах в Германии всё, что только могла проиграть, она ещё и начала сливать свои крупные проекты в энергетической сфере.

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