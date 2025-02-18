Специалисты тыла танковой армии группировки войск «Запад» в тыловом районе СВО развернули современный хлебозавод

Более 300 килограмм хлебобулочных изделий ежедневно выпекают пекари отдельного батальона МТО обеспечения мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в тыловом районе зоны СВО.
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