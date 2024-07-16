Кубанский казачий хор покорил сердца на «Славянском базаре» и завоевал премию

Концепция гала-концерта этого года подчёркивала важные юбилеи: 25-летие Договора о создании Союзного государства, 80-летие освобождения Беларуси, 110-летие народного артиста СССР Марка Фрадкина и 1050-летие Витебска.
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