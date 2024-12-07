Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белый дом заявил о новом пакете военной помощи Киеву на $988 млн

Белый дом заявил о новом пакете военной помощи Киеву на $988 млн

Американское минобороны объявило о следующем пакете военной помощи для Украины. Новая дополнительная поддержка на 988 миллионов долларов предусматривает поставку боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотники.

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