Стивен Магуайр прервал победную серию Артемия Жижина в Ухане

Шотландский снукерист Стивен Магуайр положил конец впечатляющему выступлению молодого латвийского снукериста Артемия Жижина в 1/16 финала Wuhan Open 2026 Стивен Магуайр (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Стивен Магуайр провел эпическую битву против восходящей звезды из Латвии Артемия Жижина и с трудом выиграл матч 5-4 в 1/16 финала Wuhan Open 2026.