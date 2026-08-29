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Фанаты «Локомотива» скандировали «Не позорьте нашу эмблему!» и «К руководству много вопросов» на матче с «Динамо»

Болельщики « Локомотива » выразили недовольство действиями менеджеров клуба. Сегодня железнодорожники встречаются с « Динамо » в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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