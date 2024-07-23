В КНР заявили о готовности повышать уровень сотрудничества с Россией

КНР готова вместе с Россией постоянно повышать уровень инвестиционного сотрудничества, сообщил вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян в ходе встречи в Москве с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, информирует Центральное телевидение Китая.
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